Fatbikes razend populair nu je op een snorfiets verplicht een helm op moet

Idee voor een Hanzefeest? Zutphen wil met kwart miljoen ‘Hanzege­voel’ aanwakke­ren

Een expositie over de Hanzesteden? Of een sporttoernooi met deelnemende clubs uit plaatsen die een Hanzeband hebben? Mensen die zoiets willen organiseren in Zutphen, kunnen daar dit jaar bij de gemeente subsidie voor krijgen. Zutphen heeft daar wel wat voor over: er is in totaal 250.000 euro beschikbaar voor evenementen en activiteiten die een link hebben met het Hanzejaar 2023.

