FC Winterswijk haalt uit bij RKHVV, kater voor Longa’30, pijnlijk verlies voor Silvolde en Westervoort klopt Viod in topper

Burgemees­ter ziet arbeidsmi­gran­ten liever ergens anders: ‘Maar nog geen reden om op te treden’

Dat arbeidsmigranten wonen in een pand op de kop van de Grotestraat in Gendringen, vindt burgemeester Otwin van Dijk onwenselijk. ‘Onze voorkeur uit gaan naar een andere plek’, schrijft hij in antwoorden op vragen van Lokaal Belang over de toekomst van het hotel.