Fietsvakantie in Liemers pakt anders uit dan gehoopt: campings improviseren maar het is nat en blubberig

Gebroken been en gekneusde heup, man (29) met beslagen ruit ziet voetganger (76) over het hoofd: 'Hij had veel pijn’

Het vroor stevig en vóór hij die ochtend in Borculo in de auto stapte had de Arnhemmer de ruiten schoongekrabd. Eenmaal op de weg merkte hij dat de ruiten beslagen raakten. Het volgende moment zag hij een overstekende wandelaar over het hoofd.