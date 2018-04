Formatie geklapt in Bronckhorst: GBB wil niet met CDA

Roman van Bas Steman uit Zutphen mogelijk vertaald in het Engels

6:00 De Zutphense schrijver Bas Steman is tot eind juni op toernee door heel Nederland. Zijn - semi-autobiografische - roman Morgan, een liefde is een groot succes. Stemans tweede roman handelt over een reïncarnatie-achtige ervaring van van de Zutphenaar die hem leidt naar de tragische liefdesgeschiedenis van een Engelse parachutist - Morgan Probert - uit de Tweede Wereldoorlog. Een Engelse vertaling is in de maak.