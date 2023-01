Fotogalerie in pand van modezaak Jos en Marijke Gores in Doesburg: opening komende zomer

In het pand aan de Meipoortstraat wordt momenteel druk geklust. Eind vorig jaar is de grote toonbank opgehaald door mensen van de opvang voor drugsverslaafden in Rotterdam. ,,Zo krijgt de toonbank een mooie bestemming en hebben wij meer ruimte”, vertelt Tom Kniesmeijer, de nieuwe eigenaar van het gebouw.

Kniesmeijer is schrijver en ondernemer en gaat in het achterste gedeelte van het pand onder andere cursussen en workshops geven. Aan de straatzijde opent medio deze zomer de fotogalerie van zijn partner Marcel Buné. Het middelste gedeelte is al in gebruik als fotostudio waar Buné portretfoto's maakt.

Met het sluiten van de herenkledingzaak van Jos en Marijke Gores in Doesburg kwam vorig jaar een einde aan een tijdperk. Een halve eeuw was Jos er zes dagen in de week te vinden. Eerst in dienst als verkoper van Frans Jansen herenmode en na de overname in 1987 als eigenaar van de winkel.

Gores gaf vorig jaar al aan blij te zijn met de komst van een galerie en fotostudio: ,,Daar is het pand prima geschikt voor. En ik denk ook dat de locatie zich daar heel goed voor leent. In Doesburg komen steeds meer toeristen. Een galerie zal het hier goed doen”, zei hij.

Volledig scherm Jos en Marijke Gores vlak voor het sluiten van hun zaak, begin 2022. © Jan Ruland van den Brink

