Fred W. leek in Wichmond voor het eerst weer gelukkig

't Baken wil problemen in Lochem zo snel mogelijk aanpakken

18 december Met ingang van januari komt er in de gemeente Lochem één loket waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen: ’t Baken. Op het gemeentehuis in Lochem en in Den Oldenhof in Gorssel kunnen de Lochemers terecht, maar consulenten van ’t Baken zullen desgewenst ook thuis mensen bezoeken. Ook zullen ze ‘spreekuur’ houden op scholen en bij huisartsen.