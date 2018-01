Fusie leidt mogelijk tot multifunctionele accommodatie in Vorden

Pril

Het is nog niet bekend op welke locatie het nieuwe schoolgebouw plus de multifunctionele accommodatie mogelijk komen te staan. Van der Linden: ,,We zitten met de gesprekken nog in een erg pril stadium. Wat ik wel heb begrepen, is dat het wenselijk is om alles neer te zetten in de buurt van het station. Dit met het oog op de bereikbaarheid voor de leerlingen. In maart is er weer een gesprek tussen alle betrokken partijen. We hopen dan wat concretere dingen te horen.''