Gaanderen krijgt dorpsverbinder die vrijwilligers en verenigingen bijeen moet brengen

Dorpsver­bin­der Chantal: ‘Als je denkt in kansen, kan er nog best veel’

BELTRUM - Ze is de eerste dorpsverbinder in Berkelland, Chantal Papen (44) in Beltrum. De titel dekt precies de lading, dorpsgenoten met elkaar verbinden. Maar dat is dan ook zo ongeveer het enige dat in haar taakomschrijving staat.