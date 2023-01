Geen nieuw vakantiepark met 400 huisjes bij Résidence Lichtenvoorde: past niet in landelijke omgeving

Maar volgens de gemeente is het nieuwe deel een onwenselijke ontwikkeling, zowel op toeristisch als economisch vlak. Zo zou een nieuw grootschalig park niet passen in het landschap. ‘Het nieuwe vakantiepark is te groot, heeft geen toegevoegde waarde en is niet onderscheidend’, schrijft de gemeente in een toelichting op het ‘nee’ tegen het verzoek.