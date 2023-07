Geen Van Bommel-kroketten meer, maar camembert en roomboter: bekende familie verlaat de Achterhoek

Baak loopt verder leeg door verkoop gymzaal aan Rotterdam­mer die anoniem wil blijven

Gymclub D.O.G. werd overvallen door de vlotte verkoop van thuishonk Concordia in Baak, samen met de kerk in het dorpshart. De gymvereniging hoopt dat er na zestig jaar ‘huwelijk’ toch nog een toekomst ligt in het dorp. Wellicht tegen beter weten in.