Geen vast weekend voor Vordense Zomerfeesten; buurtschappen hadden bezwaar

Duidelijkheid

Om meer duidelijkheid te hebben over de datum voor de Vordense Zomerfeesten besloten de gezamenlijke horeca in Vorden ( De Herberg, Hotel Bakker en De Rotonde) onlangs om voortaan de Zomerfeesten in Vorden te laten plaatsvinden in het eerste weekend van juli. Voordeel daarvan zou zijn dat alle belangstellenden dan weten waar ze aan toe zijn.

‘Niet kapotmaken’

Maar vertegenwoordigers van de feesten in Medler en Delden trokken al snel aan de bel in Vorden. André Knoef , voorzitter van de Stichting Oranjefeest Medlertol, is blij dat het besluit in Vorden is teruggedraaid. ,,Onze feesten zijn kleinschalig en als je dan bijvoorbeeld enkele tientallen mensen mist op zo’n feest dan is dat direct heel veel. Wij vreesden dat vooral jongeren naar Vorden zouden gaan als de feesten tegelijk zouden plaats vinden. Gelukkig wilde men in Vorden de buurtfeesten ook niet kapot maken. Dat hebben we zeer gewaardeerd.’’