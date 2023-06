Gehandicapte Kelly dolgelukkig met blinkende aangepaste driewieler: ‘Die fiets is echt nodig’

Bijna driehon­derd camera's in Bronck­horst bij politie bekend

Misdrijf gepleegd in Bronckhorst? Dan kan de politie van 285 camera's de beelden opvragen in de jacht op daders. Teruggerekend naar oppervlakte van de gemeente is dat lager dan in de rest van Nederland en ook lager dan in de rest van Gelderland.