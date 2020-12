Geld bestemt voor populaire zender bereikt Radio Ideaal niet: ,,Pijnlijk er is al zoveel mediaverschraling’’

video De jacht op Achter­hoeks wild is geopend, maar wat gebeurt er met het vlees nu de horeca dicht moet?

15 oktober Het wildseizoen is begonnen. Tot aan de kerst is de jacht op Achterhoekse reeën, hazen, eenden, duiven en fazanten geopend. Al veertig jaar werken Achterhoekse wildrestaurants samen aan deze culinaire traditie. Het jubileum had een feestje moeten zijn, maar ook jagen is tijdens de tweede coronagolf geen uitje meer. Wat gebeurt er met het noodzakelijk geschoten wild nu de horeca wéér op slot moet?