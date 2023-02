Geluidsopname wordt niet gehoord; hondenpension in Hengelo mag open

Hondenpension Het Hoge Broek in het buitengebied van Hengelo is al een tijdje gesloten. Maar volgens de Raad van State zijn er geen redenen om een mogelijke heropening tegen te houden.

Buurman René Weustenenk stapte eind vorig jaar naar de hoogste rechter. Daar eiste hij een nieuw geluidsonderzoek van de gemeente Bronckhorst, uit vrees voor heropening van het dierenpension. Dat onderzoek is volgens de gemeente niet nodig, omdat het pension qua afstanden, inrichting en maatregelen aan alle landelijke milieunormen voor dierenpensions voldoet.

Maar daar klopt niks van, vindt buurman Wesutenenk. Om dat te bewijzen wilde hij tijdens de zitting een geluidsopname laten horen, die hij gemaakt had na afloop van de bespreking in de bezwaarcommissie van de gemeente.

Telefoon stond nog aan

,,‘Hij heeft gelijk maar hij krijgt het niet’ is op de geluidopname te horen”, verzekerde de Hengeloër. ,,Het is gezegd door een lid van de bezwaarcommissie van de gemeente toen ik even wegliep. Mijn telefoon stond nog aan. Ik heb gelijk met mijn klachten over het dierenpension, maar krijg geen gelijk van de gemeente Bronckhorst, dát is dus duidelijk.”

Maar volgens de Raad van State is die geluidsopname niet van belang, omdat de context onduidelijk is én omdat geen toestemming was gegeven voor het maken van de opname.

Het dierenpension is inmiddels al bijna een half jaar dicht. Het is onduidelijk of heropening op de planning staat.

