Gemeente Bronckhorst werkt aan woningsplitsing

Oppositie

Blaauw zat tot voorjaar 2018 in de gemeente Bronckhorst in de oppositie en maakte zich toen hard voor de mogelijkheid tot woningsplitsing. Als wethouder komt hij die belofte nu na. In juli hoopt Blaauw nieuw beleid te hebben. ,,Woningsplitsing zou moeten kunnen", zegt Ben Hiddinga, wethouder van Oude IJsselstreek. ,,We maken er in Oude IJsselstreek nog geen beleid op. Wel gaan onze gedachten die kant op." Ook in Doetinchem, dat het kleinste buitengebied heeft, wordt vanaf het tweede kwartaal gekeken of het beleid veranderd moet worden. ,,We werken nu met een regel uit 2012", zegt wethouder Ingrid Lambregts. ,,Maar is dat nog wel van deze tijd?"

Afspraken

In de Regionale Woonagenda van 2015 is tussen de zeven Achterhoekse gemeenten afgesproken hoeveel woningen mogen worden gebouwd tot 2025. Afspraken onderling over woningsplitsing zijn toen niet gemaakt. Feit is wel dat elke woningsplitsing een extra adres betekent, wat ten koste gaat van het aantal te bouwen woningen. Gevolg was dat er met name in Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem vrijwel geen mogelijkheid was tot woningsplitsing. Een rigide maatregel die zorgde voor onbegrip. Vooral als bijvoorbeeld kinderen bij hun ouders wilden gaan inwonen, om ze zo op latere leeftijd zorg te kunnen bieden. Die vraag is er met name op boerderijen op het platteland. Het toestaan hiervan komt de leefbaarheid ten goede omdat er minder boerderijen leeg komen te staan.