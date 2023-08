Gemeente legt sloop Nemaho-terrein stil voor rest van de week: ‘Dit complex staat niet voor niets op lijst waardevolle gebouwen’

MET VIDEO Fabiën houdt alleen van aardbeien­jam, maar ze is toch de nieuwe Needse Jamkonin­gin

De zoete geur van jam overheerst als ze in een zwarte Volkswagen Kever wordt voorgereden. Eerst nog onherkenbaar onder een paraplu met tule. Maar als de auto voor het podium stilstaat en de paraplu aan de kant gaat, ziet Neede wie de nieuwe jamkoningin is. Het is Fabiën Derksen.