Gemeenteraad Bronckhorst staat achter Regionale Energie Strategie en bijbehorende windturbines

Zutphen schrapte de windturbines bij Leesten snel uit de RES nadat er fel protest kwam vanuit omwonenden. In Lochem wordt door de gemeenteraad hardop getwijfeld of windturbines in 2030 juridisch wel haalbaar zijn, vanwege een uitspraak van de Raad van State over de veiligheid van windturbines voor de omgeving. Maar in Bronckhorst heeft men er toch voor gekozen om een strategie te aanvaarden waarin wel ruimte voor windturbines is voor 2030.