Verenigen

In totaal kunnen er zo'n 45 startershuizen komen. De starters moeten zich verenigen en zo hun eigen huizen realiseren. Dat is mogelijk middels de CPO-aanpak. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap neemt een groep samen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van één locatie.

Wethouder Arno Spekschoor is enthousiast over de respons voor de starterswoningen. ,,Dit is een schitterend resultaat. Het is geweldig dat de jongeren deze kans hebben gegrepen. En het is mooi dat ons strenge woonbeleid in voorgaande jaren deze bouwmogelijkheden voor jongeren heeft opgeleverd.''