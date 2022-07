Gesprekken ProRail en miljardair Melchers over sluiten gevaarlijke spoorwegovergang in Vorden lopen op niks uit

Mouhamed en Marjan zijn ‘buddy’s’: ‘Ik hou van musea en literatuur, maar binnen de Syrische gemeen­schap zijn dat er maar weinig’

Er zijn in Nederland al 5000 mensen die het doen: buddy zijn voor een vluchteling via de Stichting Buddy to Buddy. In de gemeente Bronckhorst start nu weer een nieuwe ronde. Wie zich aanmeldt om buddy te zijn, neemt vier maanden lang iemand onder zijn hoede. Waarmee? Kan van alles zijn. Marjan Timmers (65) uit Kranenburg gaat met Mouhamed Rasho (48) uit Hengelo musea langs.

