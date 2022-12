‘Gevoelens van verstilling’ als beeldtaal bij expositie in Vorden

In Lederhosen of Dirndljurk op de fiets: avondrit Vorden in teken van Oktober­fest

Voor het beste tenue is een prijs beschikbaar. VRTC De Achtkastelenrijders houdt op zaterdag 29 oktober een fietsrit in de avond die geheel in het teken staat van het Oktoberfest. Deelnemers krijgen het verzoek te verschijnen in ‘passende outfit’, dus gehuld in Lederhosen of Dirndljurk. Bijzonder is ook dat de deelnemers dwars door winkels en gebouwen fietsen.

13 oktober