Gewonden bij eenzijdig ongeval in Ulft: auto eindigt klem tussen boom en gebouw

‘Het Meilandjes-ef­fect’: huizen in Bronck­horst veel waardevol­ler geworden dan elders in de regio

In het noordelijk deel van de Achterhoek is de waarde van woningen vorig jaar buitenproportioneel gestegen. In de rest van de Achterhoek en in de Liemers ligt de waardestijging rondom het gemiddelde landelijk niveau van 17 procent. ,,Onze aantrekkelijke woonomgeving heeft haar prijs.”