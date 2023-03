Gewonden door frontale botsing in Doesburg: traumahelikopter landt

MET VIDEOOp de Provinciale Weg (N338) in Doesburg zijn dinsdagochtend twee personen gewond geraakt door een harde frontale botsing tussen twee personenauto’s. Een traumahelikopter met een gespecialiseerde arts landde in de buurt om medische assistentie te verlenen.

Het ongeluk gebeurde rond 7.30 uur. Op beelden is te zien dat de impact fors is geweest: de schade aan de voertuigen is groot en brokstukken liggen verspreid over de weg.

Volledig scherm Door een frontale botsing tussen twee auto's zijn twee personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Provinciale Weg (N338) in Doesburg. © Persbureau Heitink

Bekneld in voertuig

Een van de automobilisten kwam door de klap bekneld te zitten in de blauwe personenauto (zie foto). Deze is bevrijd door de brandweer.

Volgens meerdere persfotografen raakten twee personen gewond. De politie kon dat ‘s ochtends (rond 10.00 uur) nog niet bevestigen. De politie weet wel zeker dat er één persoon gewond is geraakt. De gewonde personen zijn door een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een ervan is naar verluidt zwaargewond geraakt en naar het Radboudumc in Nijmegen vervoerd.

Weg dicht

De N338 was in beide richtingen afgesloten, maar is inmiddels weer open. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Volledig scherm De Provinciale Weg (N338) in Doesburg is in beide richtingen afgesloten. © 112Achterhoek-nieuws

Volledig scherm Automobilisten die de Provinciale Weg (N338) op willen worden tegengehouden door een voertuig van Rijkswaterstaat. De weg is dicht in verband met het ongeluk tussen twee auto's ter hoogte van Doesburg. © DG

