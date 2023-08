‘Gewoon je kloten eraf lullen’ in Simon, de Cultcast, dè nieuwe podcast over De Graafschap

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: fladderen­de kleuren bij de vijver in Eefde • Joost uit Laren opgewacht als superopa

Het is moeilijk om ‘m op de foto te zetten, maar het is Loes uit Eefde gelukt. Wandelende opa Joost kreeg een mooie verassing van zijn kleindochters, twee trouwe leden kregen er een van hun muziekvereniging in Raalte. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.