Glasvezel Bronckhorst eindigt op 70,2 procent

Het percentage aanmeldingen werd dinsdagmiddag bekend gemaakt tijdens de afscheidsreceptie van wethouder Paul Seesing op de gemeentewerf in Hengelo. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de komst van glasvezel in het buitengebied. Dat het nu eindelijk is gelukt, is een cadeautje voor de vertrekkende bestuurder. Seesing vindt eigenlijk dat glasvezel een nutsvoorziening is en - net als riolering - door de overheid aangelegd moet worden. Maar dat is in het verleden gedwarsboomd door Brussel.