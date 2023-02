Groene Martinikerk in Doesburg was geen stunt van D66 of CDA: ‘Lichtinstallatie moet vervangen worden’

De Martinikerk in Doesburg had vorige week Turkije-rood moet kleuren, maar het werd groen. Een probleem met de lichtinstallatie die vervangen moet worden, zo blijkt nu. Tot die tijd staat de hoogste toren van Gelderland in wit licht.

Consternatie in Hanzestad Doesburg vorige week. Want waarom was de toren van de Martinikerk plotsklaps groen als de Hulk? Even werd er gedacht aan een stunt van D66 of CDA, maar de gemeente, die eigenares is van de torenspits, liet weten dat het om een technische storing ging.

Quote Een nieuwe installa­tie kost minimaal 30.000 euro. We gaan kijken of daar geld voor is Loes van der Meijs, burgemeester

De lichtinstallatie van de 94 meter hoge toren werkt slecht en moet daarom vervangen worden, zo geeft burgemeester Loes van der Meijs aan. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. ,,Een nieuwe installatie kost minimaal 30.000 euro. We gaan kijken of daar geld voor is”, geeft ze aan.

De installatie die de kerktoren ’s avonds en ’s nachts in het licht zet, dateert uit 2008 en heeft in 2017 nog een update gehad. Het betrokken bedrijf is echter failliet, zo laat Van der Meijs weten. ,,De toren wordt nu neutraal wit aangelicht en dat blijft zo. Op verzoekjes tot een andere kleur wordt niet meer ingegaan. Want dan kan het weer fout gaan.”

Volledig scherm De Martinikerk in Doesburg in 1945. © Nationaal Archief

Duitsers

De Martinikerk in Doesburg werd in 1945 grotendeels verwoest door terugtrekkende Duitse soldaten. In de decennia daarna werd hij weer opgebouwd, tot tevredenheid van veel Doesburgers. De kerk geeft hen een gevoel van thuiskomen als zij de stad naderen en in de verte de toren zien opdoemen.

Meestal schijnt er wit licht op de Martinikerk, maar op speciale momenten kan daar van worden afgeweken. Zo was de toren in de zomer van 2016 Giro-roze tijdens de Ronde van Italië. Maar dat gaat dus nu niet meer.

Volledig scherm De Martinikerk in Doesburg in 2014. © Bart Harmsen

