Groene stroom uit rotte appels voor Bronckhorsters

Cirkeltje rond

Het werkt als volgt: inwoners vullen hun groene container met afval en zetten die aan straat. Vervolgens zamelt Circulus-Berkel dit gft-afval in en levert het aan afvalverwerker Attero in Wilp-Achterhoek, bij Apeldoorn. Een deel van het afval vergist Attero, waardoor biogas ontstaat. Speciale motoren zetten dit gas om in stroom die geleverd wordt aan de inwoners. ,,Dit is dus echt het cirkeltje rondmaken. Inwoners zetten hun kliko aan straat en van het afval daaruit krijgen ze zelf de stroom. Het is een heel lokale manier van groene stroom opwekken’’, zegt energiemanager Bianca Rombout van Attero.

Het deel van het afval dat overblijft wordt gebruikt als compost in de land- en tuinbouw. Eerder waren in Apeldoorn en Zutphen soortgelijke initiatieven waar Aterro bij betrokken was, maar AGEM niet. ,,In Zelhem hebben we wel een soortgelijk project in ontwikkeling. Bij de voormalige vuilnisbelt de Langenberg gaan we gas omzetten in energie. De omwonenden kunnen er stroom krijgen uit dat stortgas’’, zegt Tamara Tijdink van AGEM.