Grote brand in bedrijfspand in Zelhem geblust door brandweerkorpsen uit wijde regio

update | video Grote uitslaande brand in kozijnenfa­briek in Zelhem: veel rook, geen gewonden

ZELHEM - Vrijdagavond is er rond 21.00 uur brand uitgebroken in een kozijnenfabriek aan de Nijverheidsweg in Zelhem. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, maar het leek er vrijdag laat in de avond op dat het pand als verloren kan worden beschouwd.