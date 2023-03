Grote hoeveelheid drugs gevonden na arrestatie van vermoedelijke dealers

Dit meldt de politie, die het onderzoek begon na meerdere meldingen over ‘dealgedrag’ op straat in onder meer Doetinchem. Daarop werd een zogeheten actiedag gepland, waarbij de twee verdachten zijn aangehouden.



Bij die arrestatie zijn twee voertuigen van de verdachten in beslag genomen. Bij een doorzoeking van het huis waar de twee verbleven, vonden de agenten onder meer 1500 euro aan contant geld. Ook werd daar een grote hoeveelheid drugs gevonden, net als in de voertuigen van de verdachten en in hun kleding.