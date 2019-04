Grote verrassing voor Jan uit Vierakker: na dik 30 jaar duikt zijn in Giethoorn verloren portefeuille op

Eigenaar Vaticano in Zutphen koopt oude gemeente­huis in Hengelo

17 april De gemeente Bronckhorst heeft het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in Hengelo verkocht aan de horeca-onderneming waaronder ook restaurant Vaticano aan de Houtmarkt in Zutphen valt. Het plan is een authentiek Italiaans restaurant te vestigen in het beeldbepalende pand in het centrum van Hengelo. Dit heeft de gemeente vanmorgen bekendgemaakt op onder meer haar website. De verkoopprijs meldt zij niet.