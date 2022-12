Grote vrees in Dinxperlo dat kerststal weer ten prooi valt aan vuurwerkvandalisme

Kerstver­haal ‘Scrooge en Marley’ voor laatste keer op De Kranenburg in Vorden

Kerst is in aantocht en dat betekent dat er ook weer diverse verhalen zullen worden verteld, zo ook Scrooge en Marley. Voor de allerlaatste keer is landgoed De Kranenburg in Vorden het decor voor deze vertelling. Deze twintigste en dus laatste voorstelling is op zaterdag 17 en zondag 18 december te zien.

8 december