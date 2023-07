Grote zorgen door flinke kostenstijging zorg, Achterhoek mogelijk 20 miljoen euro meer kwijt

Esther (50) uit Lochem bespaart met speciaal abonnement op groente en fruit: ‘Pak alleen wat ik nodig heb’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees: voordelig – boodschappen doen? Esther van den Berg (50) heeft een abonnement waarmee ze minder hoeft te betalen voor haar groente en fruit. Hoe zit dat?