Hanzestad krijgt nieuwe bewegwijzering: toeristen lezen gouden letters op gitzwart bord

Op deze school in onze regio komt de aardbeving extra binnen: ‘Opa en oma slapen nu in de auto en hebben het koud’

Op OBS De Voshaar in Haarlo worden statiegeldflessen ingezameld om de noodhulp via Giro555 in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië te steunen. De Voshaar herbergt ook de taalschakelklas voor Berkelland. Een deel van de leerlingen kent verhalen van familieleden die door de ramp zijn getroffen. „Opa en oma slapen nu in de auto en hebben het koud.”