Harry Jansen wil dat bezoekers van Bronckhorst al wandelend over fototegels geschiedenisles krijgen

Brand in landbouw­schuur Toldijk door slijpwerk­zaam­he­den

21 februari In een landbouwschuur in Toldijk heeft donderdagmiddag brand gewoed. De brand, die ontstond door slijpwerkzaamheden, is inmiddels onder controle. In de schuur bevond zich een dieselopslagtank, maar die is gespaard gebleven.