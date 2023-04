Henny (79) en Annemieke (80) uit Doesburg bouwen nog een school in Afrika: ‘Is een bijzondere beleving’

Het was even spannend, maar gala Almende College ging door: uitgedoste leerlingen trekken door Silvolde

Haren in de krul, nagels gestyled, hoge hakken en veel blote schouders. De kou kon de meiden van het Almende College in Silvolde dinsdag niet deren. De jongens hadden daar minder last van. Zij waren strak in het pak. Op hun paasbest gingen ze mee in de stoet naar het afsluitende galafeest.