Het Meestershuis is na vijf jaar uitgegroeid tot een 'tweede thuis’ in Vorden

Peiling: Kootwijker­zand populair in Gelderland

27 februari Het uitgestrekte Kootwijkerzand geniet niet alleen alom bekendheid bij inwoners van Gelderland. Menigeen heeft het natuurgebied ook wel eens bezocht, of komt er regelmatig. In een peiling onder Gelderlanders over populaire natuurgebieden in deze provincie is het Kootwijkerzand geëindigd op de tweede plaats.