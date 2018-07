Het wonder van Wichmond: hoe een klein dorp een megastal dwarsboomde

Buurtbewoners die een megastal van 1450 koeien hebben kunnen tegenhouden in het coulissenlandschap van de Achterhoek. Het wonder is geschied in het dorpje Wichmond. De betrokkenen vertellen, nu alles achter de rug is, hoe de buurtschap het won van een steenrijke boer.