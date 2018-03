Het wordt schipperen voor de politici in Bronckhorst

Evert Blaauw, oprichter en lijsttrekker van Gemeentebelangen Bronckhorst, ziet zijn partij in acht jaar tijd van één naar zes zetels groeien. ,,Vier jaar geleden waren we volgens Dirk Jan Huntelaar (destijds CDA-lijsttrekker, KS) nog niet volwassen genoeg, maar in mijn beleving bepaalt de kiezer dat. Het is nu duidelijk dat de inwoners een keer wat anders willen en wij zijn daar klaar voor.’’



In de nieuwe situatie heeft de huidige coalitie - CDA, PvdA en D66 - samen elf zetels. Dat is te weinig om verder te regeren over Bronckhorst, waar 25 zetels worden uitgedeeld. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat CDA en oppositiepartij Gemeentebelangen samen in een coalitie komen, maar beide partijen willen vooralsnog niets uitsluiten. ,,We zitten elkaar met regelmaat in de haren'', stelt Blaauw. ,,Maar alles is bespreekbaar. Al wijken onze denklijnen op het gebied van wonen en zorg af van sommige partijen.’’



De huidige oppositiepartijen in Bronckhorst hebben overigens wél meer dan de helft van de zetels. Het kan dus alle kanten op. Pelgrom: ,,Deze uitslag vraagt van ons allen goed manoeuvreren.’’