Hier in Montferland kan je de komende maanden stunten met je skates, crossfiets en step

Koggejagen in Hanzestad Kampen is goed mogelijk, ondanks regen, weinig publiek en hakende jaaglijn

Hoe leverde het middeleeuwse zeilschip, tegen de stroom in, zijn goederen af aan de IJsselkade? Bij de aftrap van het Hanzejaar in Kampen nemen vijf teams ‘koggejagers’ de proef op de som. Het ludieke experiment lijkt geslaagd. ,,Als de loop er eenmaal in zit, is het goed te doen.”