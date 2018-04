Hij is af: het bronzen standbeeld van Normaal!

Het manshoge beeld met de beginbezetting van Normaal, gegoten bij bronsgieterij Atelier 80 in Dreumel, is het eerste standbeeld van een band in Nederland. Behalve Jolink worden zanger/gitarist Ferdi Jolij, bassist Willem Terhorst en wijlen drummer Jan Manschot uitgebeeld. Het beeld is ontworpen en geboetseerd door Lia Krol uit Erichem en gebaseerd op een iconische foto van de bandleden op de veemarkt in Doetinchem, uit de jaren 70.



Bij de onthulling van het standbeeld op het dorpsplein in Hummelo, gaan de drie nog levende Normaal-leden uit de begintijd van de band een paar nummers spelen. Het is een uniek optreden, aangezien Jolink al dik twee jaar niet meer op het podium heeft gestaan.



Die middag zijn er verder optredens van Anhangerschapband, The Marshalls en De Kisjeskearls. Ook is er een marktje met Normaal-merchandising en worden er boeken verkocht.



De onthulling begint om 13.30 uur en is gratis toegankelijk. Het programma duurt tot 20.00 uur.