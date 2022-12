Hofman vertrekt na bewogen jaren bij DRU Industriepark: ‘Ik laat het mooiste bedrijf van Nederland achter me’

Na dertien jaar is het mooi geweest. De uitdaging is weg, vindt Juliëtte Hofman (46), directeur van het DRU Industriepark. Hoewel ze uitdaging een platgetreden woord vindt, heeft ze toch besloten het gevoel dat daarbij hoort te volgen en totaal opnieuw te beginnen in het onderwijs. In maart draagt ze het stokje over. In het DRU Schaftlokaal blikt ze met een kop cappuccino, mét zoetje en zonder koekje, terug op een roerige tijd.