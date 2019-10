Honderden bestuurders op de bon tijdens politiecontrole Vorden

Bronck­horst wil gecombi­neer­de school met sporthal in Vorden

18 september Een nieuwe gecombineerde school voor voortgezet onderwijs én een sporthal in Vorden, dat is wat het college van b en w in Bronckhorst wilt. De Almenseweg is als voorkeurslocatie uitgekozen voor deze nieuwbouw, de overige locaties vallen af. De locatie wordt nog onderzocht op haalbaarheid. De nieuwbouw moet de huidige school ’t Beeckland en sporthal ’t Jebbink vervangen.