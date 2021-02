Hoogte levensloopbestendige woningen in Vorden stuit op weerstand: ‘Maar daar kan ik weinig aan doen’

Boerderij De Patrijs in Vorden opent in maart eerste afhaalpunt in Zutphen: ‘24 uur per dag verse producten van eigen land’

24 januari Joanne Malotaux (33) en Johannes Regelink (32) zijn voortvarend bezig op de Vordense boerderij die binnenkort van hun is. In Zutphen openen ze in maart het eerste afhaalpunt waar verse producten van boerderij De Patrijs te koop zijn, uitsluitend voor leden van de ‘burgerboerderij’. ,,Leden kunnen 24 uur per dag terecht voor zuivel, vlees of groenten’’, zegt Malotaux.