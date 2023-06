Ideeën genoeg voor woningbouw- en natuurproject in Lengel, maar de uitvoering laat nog wel even op zich wachten

Zutphenaar M.A. (42) vrijgespro­ken van oplichting met fietsaccu’s via Markt­plaats: ‘Voor verzenden altijd alle accu’s doorgeme­ten en getest’

Enkele honderden fietsaccu’s verkocht Zutphenaar M.A (42) tussen september 2018 en december 2021. Meestal via Marktplaats. Zeven keer kwam er een aangifte wegens oplichting: de accu was kapot, vochtig of het was niet de bestelde accu. Maar voor oplichting is er geen bewijs, zo oordeelde de politierechter dinsdag, en daarom volgde vrijspraak.