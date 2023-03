In Doetinchem is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

Rouwmaat krijgt als eerste bedrijf in Nederland prijs voor duurzaam rijden

Als eerste bedrijf van Nederland heeft het Achterhoekse transportbedrijf Rouwmaat de Scania Gold Award gekregen. Een prijs die in het leven is geroepen door de Zweedse vrachtwagenbouwer om bedrijven die duurzaam rijden in het zonnetje te zetten.