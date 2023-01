In heel Groenlo geen Grolse want meer te koop: ‘Ze zijn druk aan het breien’

MET VIDEO De witlof­teelt sterft uit: ‘Nu wij stoppen is het gedaan in de Achterhoek’

SINDEREN - Nu Erik Hiddink besloten heeft te stoppen met zijn bedrijf behoort de Achterhoekse witlof tot de verleden tijd. ,,Toen ik me 25 jaar geleden specialiseerde in witlof, zaten er nog meer dan honderd witloftelers in Gelderland. Inmiddels ben ik nagenoeg de enige en na 1 januari is het helemaal gedaan met de witlofteelt in de Achterhoek.”

29 december