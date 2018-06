In 'het paradijsje' bij Varssel zijn kleren niet nodig

Wie op dit bosrijke terrein kampeert, is lid van naturistenverbond Zon en Leven. De Scharf is één van de negen terreinen die dit verbond in Nederland heeft. De recreanten in Varssel komen uit heel het land, zijn bijna allemaal boven de zestig jaar en onderhouden dit terrein zelf. ,,Als je hier recreëert, verwachten we ook dat je daaraan meehelpt”, legt Sunier uit.



Op alle terreinen van Zon en Leven is er deze zondag open dag. Over het feit dat die in Varssel weinig publiek trekt, maakt Sunier zich niet druk, ook al zou wat verjonging van de vereniging fijn zijn. Nu is er in ieder geval ruim de tijd om samen met bestuurslid Gerard Leussink een rondleiding te verzorgen. Met kleren aan. ,,Voor mensen die hier nieuw komen, schrikt het anders toch wat af”, zo luidt de verklaring.