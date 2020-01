In Kranenburg vroeg de pastoor aan Golden Earring of het geluid wat zachter kon

Overzicht Veel gemeenten in Oost-Nederland werken met gekraakte Ci­trix-sys­teem

18 januari Het computersysteem Citrix dat te maken heeft met een beveiligingslek wordt in veel gemeenten in het oosten van het land gebruikt. Zeker 14 van de 36 gemeenten in het verspreidingsgebied van de Stentor maken er gebruik van. Dat blijkt uit een inventarisatie.