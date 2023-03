In Randstad veel minder vrijwilligers om te reanimeren: ‘noaberschap in Oosten zie je terug’

Het aantal mensen dat staat ingeschreven als burgerhulpverlener stijgt gestaag. In Gelderland staat inmiddels voor elke 70 inwoner één iemand klaar om indien nodig te reanimeren bij een hartstilstand. Maar vooral in de Randstad blijft het aantal aanmeldingen achter.

In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland staat nog niet eens één op de honderd mensen op de lijst van HartslagNu om opgeroepen te worden bij een melding van een hartstilstand. In heel Nederland zijn er inmiddels 220.000 mensen die zich aangemeld hebben als hulpverlener: in 2016 waren dat er nog maar 130.000.

Quote In steden als Amsterdam en Rotterdam is gewoon minder samenhang Aart Bosmans, HartslagNu

,,Hoe meer hoe beter", is het uitgangspunt van bestuurder Aart Bosmans van HartslagNu, de organisatie die de burgers oproept bij 112-meldingen over een hartstilstand. Gemiddeld woont er voor elke inwoner binnen 500 à 600 meter zo'n burger die een cursus heeft gevolgd om mensen te kunnen reanimeren.

85 procent reageert

Bij een melding van een hartstilstand reageert nu zo'n 85 procent van de burgerhulpverleners op de oproep om naar het slachtoffer te gaan. Dat was in januari nog maar 70 procent, maar sindsdien is het bestand aan hulpverleners opgeschoond. Er waren mensen bij die nooit reageerden op een oproep.

Idee achter het netwerk van burgerhulpverleners is dat deze gemiddeld zo'n 2,5 minuut eerder bij een slachtoffer zijn dan een ambulance. In die paar minuten kan de reanimatie al gestart worden, wat de overlevingskansen bij een hartstilstand verbetert.

Meer samenhang

Dat de animo zich als burgerhulpverlener aan te melden buiten de Randstad groter is, heeft meerdere verklaringen. Bosmans: ,,Je ziet dat bijvoorbeeld in veel dorpen in Gelderland veel meer sociale cohesie is. Het naoberschap, zoals ze dat in de Achterhoek noemen, zie je in de cijfers terug. In steden als Amsterdam en Rotterdam is gewoon minder samenhang.”

Quote In platte­lands­ge­bie­den zijn gemeenten vaak meer overtuigd van het nut om dit te doen Aart Bosmans, HartslagNu

Maar waar dat door komt, daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden, vindt Bosmans. ,,Het kan ook zijn dat het te maken heeft met de culturele achtergrond van mensen: in grote steden heb je meer diversiteit.”

Overtuigd van het nut

Het grotere animo in het oosten van het land - ook in provincies als Noord-Brabant en Limburg en zeker ook Overijssel en Drenthe zijn er relatief veel burgerhulpverleners - komt ook door de gemeenten. Als die er actief mee bezig zijn, het erg propageren, scheelt dat in het aantal. ,,In plattelandsgebieden zijn gemeenten vaak meer overtuigd van het nut om dit te doen.” Dat komt mogelijk ook omdat het aanrijtijden voor ambulances er vaak wat langer zijn: dan is een burgerhulpverlener die om de hoek woont een welkome aanvulling.

