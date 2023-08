Jeltje Schraverus vertrekt bij Slingeland en krijgt credits als brenger van rust in Achterhoekse ziekenhuisruzie

Gerestau­reerd kerkje in Laag-Kep­pel dingt mee naar duurzaam­heids­prijs monumenten

De wijze waarop het kerkje in Laag-Keppel is gerestaureerd en verduurzaamd, is een voorbeeld voor andere restauratieprojecten. De galerie en kunstuitleen van Kunst of Art is daarom kandidaat voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs.