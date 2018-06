Journalist de Gelderlander geweigerd bij Mañana Mañana

Pols kreeg op 13 juni een mail van de persafdeling van De Feestfabriek. Daarin wordt gesteld dat hij niet welkom is vanwege een artikel dat hij vorig jaar schreef. Het stuk ging over de geldstromen bij de Zwarte Cross (het grootste festival van De Feestfabriek) en hoe de organisatoren Hendrik Jan Lovink, Gijs Jolink en Ronnie Degen door de opbrengsten uit dit festival hun vermogen hadden opgebouwd. Het artikel stond 2 december 2017 in De Gelderlander.

Te veel aanvragen

Aanvankelijk gaf De Feestfabriek een andere reden op voor de weigering van Pols. Deze had in mei geprobeerd zich via de website van de Feestfabriek te accrediteren voor Mañana Mañana. Op 28 mei kreeg hij per mail antwoord van de persafdeling van De Feestfabriek. De aanvraag van Pols werd afgewezen. Als reden gaf De Feestfabriek op dat er te veel aanvragen van journalisten waren voor het festival.

Kort daarop kregen twee andere journalisten van De Gelderlander die werken op de redactie in Doetinchem post vanuit de Zwarte Cross waarin ze werden uitgenodigd om zich voor Mañana Mañana te accrediteren.

Toen De Gelderlander om opheldering vroeg, stuurde De Feestfabriek op 13 juni een mail met de werkelijke reden: 'Er is een artikel geschreven over de bv's van de eigenaren terwijl het verhaal een andere insteek zou hebben en enkel zou gaan over de financiële stromen rond het festival. Dat is niet in goede aarde gevallen. Ook omdat niet voor overleg is gekozen om zo tot een artikel te komen waar beide partijen zich in konden vinden'.

Het verhaal is echter voor plaatsing meerdere malen onderwerp van gesprek geweest tussen onder meer Pols, de hoofdredactie van De Gelderlander en de organisatie van De Feestfabriek.

Onprofessioneel